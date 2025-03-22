Футбол
22 марта, 07:52

Паредес: «Во вторник Аргентина сыграет с одной из лучших команд мира»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал победу над Уругваем (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Всегда странно не видеть на поле основных игроков, которых не было сегодня, но, к счастью, разница в игре была незаметна. Надеюсь, мы продолжим совершенствоваться и сделаем все возможное. Во вторник нам предстоит сразиться с одной из лучших команд мира, и, надеюсь, мы сможем сделать это наилучшим образом», — приводит пресс-служба команды слова Паредеса.

В ночь со вторника на среду сборная Аргентины сыграет с Бразилией в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

Аргентина справилась с Уругваем без Месси, венесуэльский вратарь стал кошмаром пенальтистов

