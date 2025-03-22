Молдавия и Норвегия сыграют в матче отбора чемпионата мира 2026

Сборные Молдавии и Норвегии сыграют в первом туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в субботу, 22 марта. Матч пройдет на стадионе «Зимбру» в Кишеневе (Молдавия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Матч Молдавия — Норвегия в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен по подписке.

Отслеживать ключевые события игры Молдавия — Норвегия можно в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

22 марта, 20:00. Zimbru (Кишинев)

Молдавия и Норвегия в отборочном цикле ЧМ-2026 в Европе выступают в группе I с Израилем, Эстонией, а также проигравшей командой из пары Германия — Италия (20 и 23 марта встречаются в 1/4 финала Лиги наций).