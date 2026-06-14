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14 июня, 13:56

Гюлер — о поражении от Австралии: «Они использовали свои шансы, а мы — нет»

Сергей Ярошенко

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Австралии (0:2).

«Прежде всего поздравляю Австралию. Они использовали свои шансы, а мы — нет. Но, честно говоря, трудно смириться с некоторыми решениями. Были моменты, когда многие из нас считали, что должны были быть зафиксированы нарушения, связанные с игрой рукой, но матч продолжался. Я не говорю, что это единственная причина нашего поражения, но такие моменты могут изменить ход матча.

Арбитр видел ситуацию иначе, и нужно уважать это, даже если мы с ним не согласны. В конце концов мы должны посмотреть на себя. Мы не создали достаточно моментов, недостаточно хорошо защищались, и Австралия нас за это наказала.

Австралия победила Турцию (2:0) в&nbsp;матче ЧМ-2026 по&nbsp;футболу.«Знали, что они будут отсиживаться в обороне». Турция нанесла 30 ударов, но все равно проиграла Австралии

Болельщики имеют полное право быть расстроенными. Мы тоже расстроены. Извлечем из этого урок, вернемся сильнее и позаботимся, чтобы этот результат не определил нашу судьбу на турнире», — приводит слова футболиста Rising Stars XI.

После первого тура Турция занимает третье место в группе D, опережая по разнице мячей Парагвай. Лидером группы являются США, Австралия идет второй.

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