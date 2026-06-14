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14 июня, 13:34

Турция стала первой проигравшей сборной с 30+ ударами в матче ЧМ в XXI веке

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Турции уступила Австралии (0:2) в матче первого тура группового турнира ЧМ-2026.

Турки нанесли 30 ударов по воротам соперника за матч (8 в створ). Турция стала первой сборной в XXI веке, проигравшей матч, в котором она нанесла 30+ ударов по воротам, сообщает Opta Sports.

В последний раз подобное случилось в 1974 году. Тогда Швеция уступила Уругваю (0:3).

После первого тура Турция занимает третье место в группе D, опережая по разнице мячей Парагвай. Лидером группы являются США, Австралия идет второй.

Коннор Меткалф радуется второму голу Австралии в&nbsp;матче с&nbsp;Турцией (2:0) на&nbsp;ЧМ-2026.Сенсация от Австралии, ничья Бразилии, возмущения Клоппа и шутка Мбаппе: главное за ночь 14 июня на ЧМ-2026

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