Поттер: «Было тяжело, но я невероятно горжусь сборной Швеции»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал победу над Польшей (3:2) в стыковом матче чемпионата мира-2026.

«Невероятный вечер. Быть частью всего этого — это просто вау! Огромная честь и невероятный опыт! Я так рад за команду. Было тяжело, но я невероятно горжусь командой. Это была драматичная игра, было трудно контролировать эмоции и то, что стояло на кону.

Нужно было сплотить команду. В команде есть талантливые игроки, но одного таланта недостаточно, особенно на международном уровне. Должны были сделать команду одним целым и создать прочный фундамент. Думаю, в конечном итоге все сводится к команде и к тому, как мы коллективно боролись друг за друга на поле», — цитирует официальный сайт УЕФА Поттера.

Сборная Швеции на ЧМ-2026 сыграет в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.