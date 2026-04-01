Босния и Герцеговина выиграла у Италии в серии пенальти и пробилась на ЧМ-2026

Сборная Боснии и Герцеговины переиграла Италию в стыковом матче чемпионата мира-2026 — 1:1 (пен. — 4:1). Игра прошла на стадионе «Билино Поле» в Зенице.

На 15-й минуте итальянский нападающий Мойзе Кен открыл счет. В концовке первого тайма итальянцы остались в меньшинстве, так как защитник Алессандро Бастони получил красную карточку.

В конце второй половины боснийцы отыгрались — нападающий Харис Табакович забил спустя 8 минут после выхода на замену. В дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти точнее оказались боснийский футболисты — 4:1.

Сборная Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026, который пройдет в июне в США, Канаде и Мексике, сыграет в группе В с командами Канады, Катара и Швейцарии.