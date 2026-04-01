Гаттузо — о непопадании сборной Италии на ЧМ-2026: «Нам грустно, но таков футбол»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от Боснии и Герцеговины (1:1, пен. — 1:4) в стыковом матче чемпионата мира-2026.

«Сборная Италии этого не заслужила. Мы показали страсть, мы играли вдесятером с 40-й минуты... нам грустно, но таков футбол. Я горжусь своей командой. Но сейчас нам больно», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Гаттузо на своей странице в соцсети X.

Сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд. Последним мировым первенством для итальянцев был ЧМ-2014.