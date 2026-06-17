Арнольд: «Трех очков достаточно для выхода в плей-офф, а у Ирака осталось еще две игры»

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд прокомментировал поражение от Норвегии (1:4) в матче чемпионата мира-2026.

«Послушайте, сейчас трех очков достаточно для выхода в плей-офф, а у нас осталось еще две игры. Временами игра была великолепной, но пара ошибок дорого нам стоили», — приводит официальный сайт ФИФА слова Арнольда.

Норвегия набрала 3 очка и поднялась на первое место в группе I. Ирак идет последним.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Ирак сыграет с Францией, а Норвегия встретится с Сенегалом. Оба матча пройдут 23 июня.