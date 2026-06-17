Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

17 июня, 03:41

Холанн: «Мой первый гол был хорош, второй — еще лучше»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото Imagn Images, Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал победу над Ираком (4:1) в матче чемпионата мира-2026. 25-летний норвежец оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Мой первый гол был хорош, второй — еще лучше, так что это фантастика, и я горжусь всеми игроками, что мы смогли хорошо начать ЧМ-2026. Однако мы знаем, что следующие игры будут еще сложнее, и нам придется играть еще лучше. От нас ожидали победы, и, к счастью, мы выиграли. Теперь все в Норвегии будут счастливы, и я надеюсь, что люди будут веселиться!» — приводит официальный сайт ФИФА слова Холанна.

Норвегия набрала 3 очка и поднялась на первое место в группе I. Ирак идет последним.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Ирак сыграет с Францией, а Норвегия встретится с Сенегалом. Оба матча пройдут 23 июня.

Эрлинг Холанн.Дубль Холанна в дебютном матче на ЧМ принес победу Норвегии. Ирак играл неплохо, несмотря на разгром

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Эрлинг Холанн
Чемпионат мира по футболу
Сборная Норвегии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Мексика — Корея: Ромо открыл счет на 50-й минуте
Мексика — Корея: первый тайм завершился со счетом 0:0
Анри — о травме Коне: «Дерзкий мясник из Катара внезапно появился откуда ни возьмись и сломал ему ногу»
Ларин: «Мы показали миру, что из себя представляет Канада»
Мадибо пришел в раздевалку Канады, чтобы извиниться за травму Коне
Мексика — Южная Корея: Альварес выбил мяч с ленточки ударом через себя
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аргентина — Алжир: смотреть онлайн-трансляцию матча ЧМ по футболу

Арнольд: «Трех очков достаточно для выхода в плей-офф, а у Ирака осталось еще две игры»
Новости
RSS RSS
Все новости