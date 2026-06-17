Холанн: «Мой первый гол был хорош, второй — еще лучше»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал победу над Ираком (4:1) в матче чемпионата мира-2026. 25-летний норвежец оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Мой первый гол был хорош, второй — еще лучше, так что это фантастика, и я горжусь всеми игроками, что мы смогли хорошо начать ЧМ-2026. Однако мы знаем, что следующие игры будут еще сложнее, и нам придется играть еще лучше. От нас ожидали победы, и, к счастью, мы выиграли. Теперь все в Норвегии будут счастливы, и я надеюсь, что люди будут веселиться!» — приводит официальный сайт ФИФА слова Холанна.

Норвегия набрала 3 очка и поднялась на первое место в группе I. Ирак идет последним.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Ирак сыграет с Францией, а Норвегия встретится с Сенегалом. Оба матча пройдут 23 июня.