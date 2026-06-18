Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

18 июня, 04:22

Тренер сборной ЮАР Брос — о критиках: «Думаю, им было бы лучше заткнуться»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос перед матчем 2-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Чехии назвал критику своей команды со стороны общественности в социальных сетях мусором.

«После почти 40 лет тренерской работы я знаю эту сторону профессии. Я делаю это по-своему и никогда не слушаю мусор в социальных сетях, никогда не слушаю людей, которые считают себя важными и критикуют команду, когда я вижу, что они сделали раньше.

Думаю, им было бы лучше заткнуться. Я знаю, что пошло не так. У нас был разбор полетов, игроки знают об этом, и я думаю, что это самое важное.

Завтра они захотят видеть в составе другого игрока, но, если я не соглашусь, его в команде не будет.

Поддержка со стороны страны была великолепной, и мы восстановили те отношения, которые когда-то были нарушены. То, что они нас критикуют, нормально, но не проявляйте неуважения. Не все так, как кажется.

Когда мы проигрываем, не все разрушено, спорт всегда дает тебе еще один шанс стать лучше. Возможно, поражение от Мексики было тем, что должно было случиться, чтобы мы поняли, как стать еще сильнее.

Мы провели собрание о социальных сетях о том, как блокировать шум, и мы просто пытаемся быть сильными ментально», — цитирует ESPN 74-летнего бельгийского специалиста.

Сборная ЮАР (0 очков) занимает четвертое место в таблице группы А. Она сыграет со сборной Чехии 18 июня.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная ЮАР по футболу
Хуго Брос

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Кристи: «Поражение от Марокко расстраивает»
Бразилия легко разобралась с Гаити. Винисиус снова лучший, Эндрик в игре, а Дуглас Сантос был в шаге от гола
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча Бразилия — Гаити
Бразилия разгромила Гаити, Дуглас Сантос получил желтую карточку
Бразилия — Гаити: защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил желтую карточку
Бразилия — Гаити: Эндрик вышел на замену на 64-й минуте матча ЧМ-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гана вырвала победу у Панамы

Семеньо признали лучшим игроком матча Гана — Панама

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости