Тренер сборной ЮАР Брос — о критиках: «Думаю, им было бы лучше заткнуться»

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос перед матчем 2-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Чехии назвал критику своей команды со стороны общественности в социальных сетях мусором.

«После почти 40 лет тренерской работы я знаю эту сторону профессии. Я делаю это по-своему и никогда не слушаю мусор в социальных сетях, никогда не слушаю людей, которые считают себя важными и критикуют команду, когда я вижу, что они сделали раньше.

Думаю, им было бы лучше заткнуться. Я знаю, что пошло не так. У нас был разбор полетов, игроки знают об этом, и я думаю, что это самое важное.

Завтра они захотят видеть в составе другого игрока, но, если я не соглашусь, его в команде не будет.

Поддержка со стороны страны была великолепной, и мы восстановили те отношения, которые когда-то были нарушены. То, что они нас критикуют, нормально, но не проявляйте неуважения. Не все так, как кажется.

Когда мы проигрываем, не все разрушено, спорт всегда дает тебе еще один шанс стать лучше. Возможно, поражение от Мексики было тем, что должно было случиться, чтобы мы поняли, как стать еще сильнее.

Мы провели собрание о социальных сетях о том, как блокировать шум, и мы просто пытаемся быть сильными ментально», — цитирует ESPN 74-летнего бельгийского специалиста.

Сборная ЮАР (0 очков) занимает четвертое место в таблице группы А. Она сыграет со сборной Чехии 18 июня.