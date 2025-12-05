Почеттино верит в выход сборной США из группы на чемпионате мира-2026

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поделился мнением о результатах жеребьевки чемпионата мира-2026.

Сборная США сыграет в одной группе с Австралией, Парагваем и победителем пути С стыковых матчей УЕФА (Турция/Румыния/Словакия/Косово).

«Мы недавно играли с Парагваем и Австралией, и у нас очень свежие знания. Нам нужно быть оптимистами, продолжать бороться. Сейчас мы можем лишь проанализировать команды и посмотреть, что произойдет через несколько месяцев. Мы должны уважать всех соперников. Все будет непросто. И, конечно, посмотрим, какая еще команда присоединится к нам. При всем моем уважении, но да, мы верим, что можем пройти дальше», — цитирует Почеттино The Athletic.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп. В матче-открытии сыграют Мексика и ЮАР.