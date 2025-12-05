Ташуев уверен в готовности России вновь принять чемпионат мира по футболу

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» выразил сожаление в связи с отсутствием сборной России на чемпионате мира 2026 года.

«Если бы наша сборная была, конечно, интересовались бы, болели бы. Может, лучше было: думали бы, что чего-то добьемся, пробьемся. У себя в России неплохо выступили, организовали бы тоже хороший чемпионат мира», — сказал Ташуев «СЭ».

Чемпионат мира по футболу прошел в России в 2018 году.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, поделенных на 12 групп.

Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.