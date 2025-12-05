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5 декабря 2025, 23:47

Нагельсман считает, что соперников сборной Германии по группе на ЧМ-2026 нельзя недооценивать

Алина Савинова

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман оценил соперников национальной команды по группе на чемпионате мира-2026.

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне состоялась жеребьевка ЧМ-2026, по итогам которой сборная Германии попала в одну группу с Эквадором, Кот-д'Ивуаром и Кюрасао.

«Группа не самая простая, но вполне решаемая. Мы хотим выиграть матчи группового этапа. Самое главное — двигаться шаг за шагом, пройти успешно все встречи и выйти в плей-офф. Каждый соперник заслуживает уважения. Кюрасао будет интересно проанализировать. Кот-д'Ивуар — команда, которую можно обыграть, но ее нельзя недооценивать. С Эквадором будет непросто. У них есть настоящие звезды в составе», — цитирует Нагельсмана AP News.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп.

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