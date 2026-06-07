Тухель — о матче Англии с Новой Зеландией: «Мы подавали кроссы, много били с дальней дистанции, что обычно не наш стиль игры»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Новой Зеландией (1:0) в товарищеском матче.

«Мы играли больше со своих позиций, и поэтому мы играли с большей скоростью. В первом тайме мы были не на своих позициях. Это замедлило нашу игру и затруднило контрпрессинг, потому что мы не были на тех позициях, на которых хотели быть, когда начинали атаку.

Такова вкратце история матча. Мы подавали кроссы, много били с дальней дистанции, что обычно не наш стиль игры. Мы играли много длинных мячей, много длинных передач. Этого не было в тренировках последних четырех дней. Это была смесь всего понемногу. Поэтому первый тайм выглядел так, как выглядел.

Если говорить в контексте, многие наши игроки в последний раз играли вместе в ноябре. То есть полгода назад. У нас было всего четыре тренировки вместе, и мы полностью перемешали команду, так что никогда раньше не играли в таких сочетаниях, чтобы дать каждому по 45 минут. А потом добавляются условия, поле, и это может выглядеть именно так.

На таком поле было очень трудно играть. Думаю, оно не было опасным с точки зрения травм. Травм у нас нет, и опасений не было, но оно было очень неровным, очень неровным. Было трудно двигать мяч и двигать мяч быстро. Когда вы владеете мячом большую часть матча, это вам не помогает.

Как есть, так есть. Такое случается. Я знаю по предсезонным турам за границей, что можно играть на стадионах, которые обычно не являются футбольными, где поле может быть слишком новым, не полностью выровненным и утрамбованным», — цитирует немецкого специалиста ESPN.

На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Англия сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой, Новая Зеландия — с Бельгией, Египтом и Ираном.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max