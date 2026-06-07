Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

7 июня, 08:03

Тухель — о матче Англии с Новой Зеландией: «Мы подавали кроссы, много били с дальней дистанции, что обычно не наш стиль игры»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Новой Зеландией (1:0) в товарищеском матче.

«Мы играли больше со своих позиций, и поэтому мы играли с большей скоростью. В первом тайме мы были не на своих позициях. Это замедлило нашу игру и затруднило контрпрессинг, потому что мы не были на тех позициях, на которых хотели быть, когда начинали атаку.

Такова вкратце история матча. Мы подавали кроссы, много били с дальней дистанции, что обычно не наш стиль игры. Мы играли много длинных мячей, много длинных передач. Этого не было в тренировках последних четырех дней. Это была смесь всего понемногу. Поэтому первый тайм выглядел так, как выглядел.

Если говорить в контексте, многие наши игроки в последний раз играли вместе в ноябре. То есть полгода назад. У нас было всего четыре тренировки вместе, и мы полностью перемешали команду, так что никогда раньше не играли в таких сочетаниях, чтобы дать каждому по 45 минут. А потом добавляются условия, поле, и это может выглядеть именно так.

На таком поле было очень трудно играть. Думаю, оно не было опасным с точки зрения травм. Травм у нас нет, и опасений не было, но оно было очень неровным, очень неровным. Было трудно двигать мяч и двигать мяч быстро. Когда вы владеете мячом большую часть матча, это вам не помогает.

Как есть, так есть. Такое случается. Я знаю по предсезонным турам за границей, что можно играть на стадионах, которые обычно не являются футбольными, где поле может быть слишком новым, не полностью выровненным и утрамбованным», — цитирует немецкого специалиста ESPN.

На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Англия сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой, Новая Зеландия — с Бельгией, Египтом и Ираном.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Календарь
История
Прогнозы
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
10 самых красивых форм в истории чемпионатов мира
ЧМ-2026 по футболу: состав групп
Сборная Германии оплатит болельщикам проезд на матч чемпионата мира-2026 с Эквадором
Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов — участников ЧМ-2026
Умер 77-летний болельщик, у которого случился сердечный приступ перед началом матча Португалии и Нигерии
Трамп не планирует посещать первый матч сборной США на чемпионате мира-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер сборной Шотландии Кларк после победы над Боливией: «На этой неделе мы немного поработали над схемой команды: 4-4-2»

Защитник сборной Бразилии Уэсли получил травму перед ЧМ-2026
Новости
RSS RSS
Все новости