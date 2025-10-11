Гнабри — о победе над Люксембургом: «Мы здорово настроились»

Нападающий сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал победу над командой Люксембурга (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Я рад победе. Мы здорово настроились и начали матч, с самого старта показали, что нам нужна победа, и продолжали гнуть свою линию весь матч. Это был хороший матч нашей команды», — цитирует 30-летнего форварда сайт УЕФА.

Сборная Германии, набрав в трех матчах шесть очков, занимает первое место в таблице группы А отборочного турнира ЧМ-2026. Люксембург идет на четвертом месте (три матча, ноль очков).