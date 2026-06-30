Франция — Швеция: результаты на чемпионатах мира

Франция дважды становилась чемпионом мира — в 1998 и 2018 годах. Еще два раза сборная завоевывала серебро — в 2006-м и 2022-м. На счету Франции также две бронзы — в 1958-м и 1986-м.

Швеция один раз занимала второе место — на ЧМ-1958. И дважды становилась третьей — в 1950-м и 1994-м. В последний раз шведы принимали участие на ЧМ-2018 в России, где дошли до 1/4 финала.