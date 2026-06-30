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Сегодня, 07:30

Франция — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра 1/16 финала ЧМ-2026.

Франция — Швеция.
Новое Ранее
7:50

Франция — Швеция: личные матчи

Сборные провели 23 очных матча. 12 побед на счету сборной Франции, 6 побед у сборной Швеции, еще 5 игр завершились вничью.

На ЧМ статистика: 3 победы у Франции, 2 — у Швеции. Еще один матч закончился ничьей.

7:45

Франция — Швеция: результаты на чемпионатах мира

Франция дважды становилась чемпионом мира — в 1998 и 2018 годах. Еще два раза сборная завоевывала серебро — в 2006-м и 2022-м. На счету Франции также две бронзы — в 1958-м и 1986-м.

Швеция один раз занимала второе место — на ЧМ-1958. И дважды становилась третьей — в 1950-м и 1994-м. В последний раз шведы принимали участие на ЧМ-2018 в России, где дошли до 1/4 финала.

7:40

Франция — Швеция: результаты в групповом турнире ЧМ-2026

Франция одержала три победы и заняла первое место в группе I. Французы победили Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1).

Швеция набрала 4 очка и заняла третье место в группе F, уступив Японии (5 очков) и Нидерландам (7). Шведы победили Тунис (5:1), уступили Нидерландам (1:5) и сыграли вничью с Японией (1:1).

7:40

Где смотреть трансляцию матча Франция — Швеция

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

7:35

Где и во сколько сыграют Франция и Швеция

Встреча пройдет на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 среды, 1 июля, по московскому времени.

7:30

В ночь на среду, 1 июля, состоится матч 1/16 финала ЧМ-2026 Франция — Швеция.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Франция
Швеция

7:30

В ночь со вторника, 30 июня, на среду, 1 июля, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года — Франция сыграет со Швецией.

Встреча пройдет на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Арена вмещает почти 83 тысячи человек. Здесь уже состоялись матчи Бразилия — Марокко (1:1), Франция — Сенегал (3:1), Норвегия — Сенегал (3:2), Эквадор — Германия (2:1), Панама — Англия (0:2). Также арена примет финал ЧМ-2026 19 июля.

Главным судьей матча Франция — Швеция назначен нидерландец Данни Маккели, который на ЧМ-2026 работал на играх США — Парагвай (4:1) и Марокко — Гаити (4:2)

«СЭ» будет подробно следить за игрой Франция — Швеция на ЧМ-2026. Присоединяйтесь!

ЧМ 2026 с Hisense

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