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Сегодня, 16:55

Талалаев: «Не верю в триумф Португалии на ЧМ-2026»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в авторской колонке для «Спорт-Экспресса» выразил сомнения в успехе сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.

«В кого совершенно не верю, так это в Португалию. Просто не вижу предпосылок для триумфа. Возьмем, к примеру, «Спортинг», который в минувшем сезоне сенсационно дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. Главный козырь команды — потрясающая сыгранность. Одни играли на своих сильных качествах, другие дополняли их, нивелируя слабые. В сборной такого не наблюдается», — отметил Талалаев.

Тренер также прокомментировал перспективы Криштиану Роналду на шестом для него чемпионате мира.

«Я не знаю, в каком состоянии подходит к турниру Криштиану Роналду. За его «Аль-Насром», как и в целом за футболом в Саудовской Аравии, не слежу. Что ж, тем любопытнее посмотреть, каким окажется КПД 41-летнего футболиста на его шестом чемпионате мира», — подчеркнул Талалаев.

Андрей Талалаев поделился ожиданиями от&nbsp;чемпионата мира-2026.«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальной части турнира выступят 48 сборных, которые будут разбиты на 12 групп по четыре команды. Всего запланировано более 100 матчей.

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