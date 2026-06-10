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Сегодня, 16:30

ЧМ-2026 по футболу: кто из звезд пропустит чемпионат мира

Стало известно, кто из звезд футбола пропустит ЧМ-2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антони.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд. На мировом первенстве соберутся лучшие футболисты планеты. Однако ряд звездных игроков пропустит турнир либо из-за травм, либо из-за решения тренерского штаба.

Список футболистов, кто пропустит ЧМ-2026 из-за травм

  • Эдер Милитао (сборная Бразилии)
  • Родриго (сборная Бразилии)
  • Фермин Лопес (сборная Испании)
  • Юго Экитике (сборная Франции)
  • Серж Гнабри (сборная Германии)
  • Хави Симонс (сборная Нидерландов)

Список футболистов, кто пропустит ЧМ-2026 из-за решения тренера

  • Фил Фоден (сборная Англии)
  • Коул Палмер (сборная Англии)
  • Трент Александер-Арнольд (сборная Англии)
  • Гарри Магуайр (сборная Англии)
  • Жоао Педро (сборная Бразилии)
  • Антони (сборная Бразилии)
  • Ришарлисон (сборная Бразилии)
  • Дани Карвахаль (сборная Испании)
  • Эдуарду Камавинга (сборная Франции)
  • Кингсли Коман (сборная Франции)
  • Эмиль Форсберг (сборная Швеции)
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Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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