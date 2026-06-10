ЧМ-2026 по футболу: кто из звезд пропустит чемпионат мира
Стало известно, кто из звезд футбола пропустит ЧМ-2026
Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд. На мировом первенстве соберутся лучшие футболисты планеты. Однако ряд звездных игроков пропустит турнир либо из-за травм, либо из-за решения тренерского штаба.
Список футболистов, кто пропустит ЧМ-2026 из-за травм
- Эдер Милитао (сборная Бразилии)
- Родриго (сборная Бразилии)
- Фермин Лопес (сборная Испании)
- Юго Экитике (сборная Франции)
- Серж Гнабри (сборная Германии)
- Хави Симонс (сборная Нидерландов)
Список футболистов, кто пропустит ЧМ-2026 из-за решения тренера
- Фил Фоден (сборная Англии)
- Коул Палмер (сборная Англии)
- Трент Александер-Арнольд (сборная Англии)
- Гарри Магуайр (сборная Англии)
- Жоао Педро (сборная Бразилии)
- Антони (сборная Бразилии)
- Ришарлисон (сборная Бразилии)
- Дани Карвахаль (сборная Испании)
- Эдуарду Камавинга (сборная Франции)
- Кингсли Коман (сборная Франции)
- Эмиль Форсберг (сборная Швеции)
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