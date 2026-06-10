ЧМ-2026 по футболу: кто из звезд пропустит чемпионат мира

Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Мексике и Канаде. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд. На мировом первенстве соберутся лучшие футболисты планеты. Однако ряд звездных игроков пропустит турнир либо из-за травм, либо из-за решения тренерского штаба.

Список футболистов, кто пропустит ЧМ-2026 из-за травм

Эдер Милитао (сборная Бразилии)

Родриго (сборная Бразилии)

Фермин Лопес (сборная Испании)

Юго Экитике (сборная Франции)

Серж Гнабри (сборная Германии)

Хави Симонс (сборная Нидерландов)

Список футболистов, кто пропустит ЧМ-2026 из-за решения тренера