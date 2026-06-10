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Сегодня, 17:08

Губерниев о процедурах досмотра для некоторых сборных в США: «Могут вести себя как угодно и никто слова не скажет»

Дарик Агаларов

Журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» высказался о процедурах тщательного досмотра некоторых национальных команд по прибытию в США.

«Буду болеть на этом турнире за Узбекистан. Желаю им всяческих удач. «Прекрасные» новости были, что перед товарищеским матчем против Нидерландов узбекскую команду обыскивали 2 часа. Похожей процедуре в США с жестким досмотром подверглись футболисты и тренеры сборных Сенегала и Ирака тоже. Тут надо обратить внимание, как сильная страна может вести себя как угодно и никто ей слова не говорит. Для нас вывод один: усиленно заниматься собственной страной, экономикой, чтобы мы были сильными и также могли диктовать условия иным», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборную Сенегала обыскали по&nbsp;приезде в&nbsp;Нью-Йорк.«Обращаются как с преступниками». Сборные Сенегала и Узбекистана подверглись жесткому досмотру в США перед ЧМ

В понедельник, 8 июня, Узбекистан уступил Нидерландам (1:2) в товарищеском матче в Нью-Йорке. Сообщалось, что узбекских игроков и тренерский штаб заставили пройти жесткий досмотр в аэропорту с металлодетекторами и служебными собаками.

Аналогичной процедуре в США подверглись футболисты и тренеры сборных Сенегала и Ирака.

США примут чемпионат мира по футболу-2026, который стартует 11 июня. Турнир также пройдет на территории Канады и Мексики.

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