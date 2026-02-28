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28 февраля, 23:02

Глава Федерации футбола Ирана допустил снятие сборной с ЧМ-2026

Руслан Минаев
Сборная Ирана перед матчем с Катаром в квалификации ЧМ-2026.
Фото Global Look Press

Президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что национальная команда вряд ли сможет принять участие в чемпионате мира 2026 года после военной операции США против Ирана.

«После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли мы можем рассчитывать на чемпионат мира по футболу, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», — цитирует Таджа Marca.

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28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, включая Тегеран. Иран нанес ответные удары по военным базам США в ряде стран региона. Воздушное пространство Ирана и Израиля закрыто, рейсы приостановлены.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир и по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Израиль не смог пройти отбор на чемпионат мира-2026.

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Сборная Ирана по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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