Генсек ФИФА Графстрем заявил, что организация следит за ситуацией в Иране

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем отметил, что организация намерена поддерживать связь с правительствами Ирана, Израиля и США на фоне конфликта стран.

Ранее США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

«Я читал новости о ситуации в Иране. Сегодня у нас состоялась встреча, пока рано давать подробные комментарии, но мы будем следить за развитием событий. Мы продолжим поддерживать связь с тремя правительствами. Все будут в безопасности», — приводит ESPN слова Графстрема.

США станут одной из стран-хозяек чемпионата мира по футболу-2026, который состоится с 11 июня по 19 июля. Также турнир пройдет на территориях Канады и Мексики. Сборная Ирана квалифицировалась на чемпионат мира.

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