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2 марта, 14:23

В ФИФА не ответили на запрос о возможном отстранении сборных США и Израиля

Сергей Ярошенко
Фото Getty Images

Международная федерация футбола (ФИФА) не ответила на запрос о возможном отстранении сборных США и Израиля от международных турниров, сообщает ТАСС.

Кроме того, в федерации не отреагировали на вопрос о возможном лишении США права на проведение чемпионата мира-2026. Финальный турнир летом организуют Соединенные Штаты Америки, а также Канада и Мексика.

В Европейском футбольном союзе (УЕФА) тоже не ответили на запрос о том, будет ли организация отстранять клубы и сборные Израиля от турниров под своей эгидой.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

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Источник: ТАСС
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