Эквадор и Германия встретятся в матче чемпионата мира по футболу

Сборные Эквадора и Германии встретятся в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 25 июня. Игра будет проходить на арене «Нью Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. За ключевыми событиями и результатом игры Эквадор — Германия можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа E.

25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

На групповом этапе Эквадор уступил Кот-д'Ивуару (0:1) и сыграл вничью с Кюрасао (0:0). Германия победила Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1).