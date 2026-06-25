Нигматуллин рассказал, что столкнулся с хейтом

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» рассказал, что столкнулся с хейтом после матча Португалия — Узбекистан (5:0) во втором туре ЧМ-2026. 41-летний Криштиану Роналду оформил дубль в этой игре.

«В первой колонке я позволил себе покритиковать Месси с Криштиану Роналду, и в соцсетях на меня обрушился хейт. Но не сразу. У Лео, наверное, более миролюбивые поклонники. По крайней мере после его дубля в ворота Австрии все было тихо. Когда же капитан сборной Португалии вколотил два мяча Узбекистану, понеслось. С вечера вторника мне пишут бог знает что. В основном с закрытых аккаунтов. Думаю, какая-то школота. Раздосадованная, что задел их кумира», — написал Нигматуллин для «СЭ».

Роналду стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии на турнире с 10 голами, обойдя Эйсебио (9 голов).