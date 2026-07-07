Аргентина — Египет: Месси не реализовал пенальти в матче ЧМ-2026

Сборная Аргентины не сумела с пенальти сравнять счет в матче с Египтом в 1/8 финала на ЧМ-2026 — 0:1.

На 19-й минуте одиннадцатиметровый назначили после фола на Николасе Тальяфико. Лионель Месси не сумел реализовать пенальти. Удар 39-летнего аргентинца отбил Мустафа Шобеир.

Месси во второй раз не реализовал пенальти на ЧМ-2026. Ранее он не забил одиннадцатиметровый в ворота Австрии в матче группового турнира.

Игра проходит на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.