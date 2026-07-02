США — Босния и Герцеговина: Балогун открыл счет в матче ЧМ-2026

Сборная США открыла счет в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины.

На последней минуте первого тайма американский нападающий Фоларин Балогун после нескольких отскоков от ног защитников подхватил мяч в штрафной площади боснийцев и пробил по центру ворот между ногами вратаря.

Игра проходит на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США).

Победитель этого матча сыграет в 1/16 финала против Бельгии, которая в среду, 1 июля, в дополнительное время победила Сенегал (3:2 д.в.).