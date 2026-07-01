Франция — Швеция: Дешам поклонился Мбаппе после замены

Сборная Франции заменила капитана команды Килиана Мбаппе в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Швеции.

На 85-й минуте вместо Мбаппе на поле вышел форвард «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета. После замены главный тренер французов Дидье Дешам поклонился 27-летнему французу, который в этой встрече оформил дубль, и обнял его.

У Мбаппе теперь 18 голов на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории турнира. Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 19.

Игра проходит на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Франция — Швеция можно матч-центре сайта «СЭ».