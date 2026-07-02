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Сегодня, 03:35

Джеко стал первым 40-летним футболистом, сыгравшим в плей-офф ЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент
Эдин Джеко.
Фото Reuters

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 против США. Как сообщает Opta, он стал первым полевым футболистом в истории турнира, который вышел на поле в плей-офф в возрасте старше 40 лет.

На момент игры боснийскому форварду было 40 лет и 106 дней. До этого ни один полевой игрок, достигший 40-летнего возраста, не выходил на поле в плей-офф ЧМ.

На ЧМ-2026 Джеко сыграл в 3 матчах и отдал 1 результативную передачу.

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