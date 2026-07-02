Деклан Райс: «Я надеюсь, что мне не придется играть правого защитника в 1/8 финала ЧМ-2026»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал победу над сборной ДР Конго (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Это были, вероятно, самые трудные 12 минут матча на позиции правого защитника. В таких матчах это иногда слишком похоже на баскетбол, когда игра идет туда-сюда, и нам нужно было сбить темп, потому что у них быстрые крайние нападающие. Думаю, мы сделали игру сложнее, чем нужно.

Я играл там два или три раза в этом сезоне, я знаю эту роль, это, вероятно, не моя самая сильная сторона, но я готов сделать все для команды и тренера. Когда оставалось 12 минут, я сказал, что сделаю все возможное, и, думаю, я справился хорошо. Посмотрим, что будет в следующем матче, но я надеюсь, что мне не придется играть правого защитника», — цитирует 27-летнего игрока BBC.

Англия в 1/8 финала сыграет с Мексикой.