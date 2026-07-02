Гарсия: «В футболе возможно все, если верить»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия после волевой победы над Сенегалом (3:2 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 отметил характер своей команды.

«В футболе возможно все, если в это верить. Сила сборной Бельгии заключается и в футболистах, выходящих на замену, потому что невозможно добиваться результата только одиннадцатью игроками. Еще по ходу первого тайма мы внесли необходимые коррективы: слишком часто пытались обострять из глубины, хотя в этом не было необходимости. Мы исправили это, игра стала лучше, даже несмотря на второй пропущенный мяч», — приводит официальный сайт ФИФА слова Гарсии.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.