Мексика и Эквадор встретятся в 1/16 финала чемпионата мира

Сборные Мексики и Эквадора встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на среду, 1 июля. Игра пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика), стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Следить за ходом игры Мексика — Эквадор можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)

Мексика вышла в плей-офф с первого места в группе A. Команда обыграла ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию — 3:0. Эквадор стал третьим в группе E: уступил Кот-д'Ивуару (0:1), сыграл вничью с Кюрасао (0:0) и победил Германию — 2:1.

Победитель матча Мексика — Эквадор в 1/8 финала сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.