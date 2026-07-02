Тиав: «Сенегал вылетел — это больно»

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав прокомментировал поражение от Бельгии (2:3 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Сенегальцы по ходу основного времени вели в счете 2:0.

«Мы вылетели — это больно. Нужно поздравить команду: ребята отдали все силы, но, к сожалению, нам не удалось удержать преимущество в два мяча. Поздравляю сборную Бельгии с выходом в следующий раунд. Нам остается принять это — таков футбол», — цитирует официальный сайт ФИФА Тиава.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.