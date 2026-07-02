Диарра: «Сборная Сенегала виновата сама»

Полузащитник сборной Сенегала Хабиб Диарра признался, что команда разочарована поражением от Бельгии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мы очень разочарованы. Провели хороший первый тайм, но этого оказалось недостаточно. Матч длится 90 минут, и сейчас игроки сборной Сенегала опустошены. Это очень тяжело, мне даже нечего сказать. На поле нужно выкладываться полностью, а сегодня наша команда этого не сделала. Можем винить только самих себя», — цитирует пресс-служба ФИФА Диарра.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.