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Сегодня, 03:08

Диарра: «Сборная Сенегала виновата сама»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хабиб Диарра.
Фото Imagn Images, Reuters

Полузащитник сборной Сенегала Хабиб Диарра признался, что команда разочарована поражением от Бельгии в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мы очень разочарованы. Провели хороший первый тайм, но этого оказалось недостаточно. Матч длится 90 минут, и сейчас игроки сборной Сенегала опустошены. Это очень тяжело, мне даже нечего сказать. На поле нужно выкладываться полностью, а сегодня наша команда этого не сделала. Можем винить только самих себя», — цитирует пресс-служба ФИФА Диарра.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 23:00. Lumen Field (Сиэтл)
Бельгия
3:2
Сенегал
Николас Раскин и&nbsp;Юри Тилеманс после забитого пенальти.Бельгия была ужасна, но ее разбудил Лукаку. Тилеманс с Троссаром чуть не подрались, а потом выбили Сенегал
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