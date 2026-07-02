Кукурелья: «Я бы предпочел играть не так хорошо, но пройти дальше, чем играть великолепно и проиграть»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья ответил на критику в адрес команды перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 с Австрией.

«Это нормально. Когда нет другого футбола и играет только сборная, людям нужно о чем-то говорить. Когда мы играем хорошо, все отзываются о нас с похвалой. Когда мы не на своем обычном уровне, я это понимаю.

Мы знаем, что нам нужно делать. Я бы предпочел играть не так хорошо, но пройти дальше, чем играть великолепно и проиграть.

Соперники заставляют нас чувствовать себя менее комфортно, чем следовало бы. Но мы пытаемся это исправить. Мы постепенно выходим на свой лучший уровень.

Лучше, что это случилось на групповом этапе. Теперь в этих матчах мы будем в лучшей форме. Завтра вы увидите хорошую версию команды», — цитирует игрока ESPN.

Матч Испания — Австрия пройдет 2 июля в Лос-Анджелесе.