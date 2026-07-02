Лукаку объяснил, почему не стал исполнять пенальти в концовке матча с Сенегалом

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился эмоциями после победы над Сенегалом (3:2 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 и рассказал, почему не стал исполнять пенальти в концовке.

«С меня хватит таких матчей! — сказал Лукаку со смехом. — Это была очень напряженная игра, но мы отдали все силы. Мы уступали в счете, однако показали характер. Именно это и требуется в подобных матчах. Сенегал — одна из сильнейших команд турнира. Соперник очень силен технически, физически и тактически. Но когда мы усилили прессинг и стали лучше выигрывать подборы, проявился наш командный дух, и мы победили. Именно такие победы делают нашу команду еще сплоченнее.

Что касается моего гола, думаю, отец помогает мне с небес. А пенальти должен был бить я, но сейчас мне психологически непросто, поэтому я предпочел, чтобы удар исполнил Юри», — цитирует официальный сайт ФИФА Лукаку.

В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.