Сборные Франции и Швеции сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на среду, 1 июля. Матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток — в 00.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Команды провели друг с другом 12 матчей в статистике очных встреч. Франция одержала 7 побед, Швеция выиграла 2 раза, еще 3 игры завершились вничью. Предыдущая встреча состоялась 17 ноября 2020 года в рамках Лиги наций УЕФА и завершилась победой французов со счетом 4:2.

Победитель этого противостояния выйдет в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет со сборной Парагвая. Парагвайцы в 1/16 финала прошли Германию — 1:1, 4:3 по пенальти.

Также в истории чемпионатов мира Франция добивалась более серьезных результатов. Французы дважды становились чемпионами мира — в 1998 и 2018 годах. Лучший результат сборной Швеции на ЧМ — финал домашнего турнира 1958 года.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео