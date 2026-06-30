Мостовой считает, что исход матча Кот-д'Ивуар — Норвегия в 1/16 финала ЧМ-2026 решится в серии пенальти

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между Кот-д'Ивуаром и Норвегией.

«Сюрпризы были, есть и будут. Здесь тоже просматривается ничейный результат. Африканцев может подвести дисциплина. Где-то не добежал, не поставил ногу, ошибка вратаря. У них с этим всегда была проблема. А у норвежцев есть Холанн, который в любой момент может забить. Может быть, посмотрим еще одну серию пенальти», — сказал Мостовой «СЭ».

Игра состоится 30 июня на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (штат Техас, США). Начало — 20.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)