Франция — Сенегал: судья Фагани не поставил пенальти в пользу Франции после вмешательства ВАР

Главный судья матча между Францией и Сенегалом Алиреза Фагани не увидел фола после падения Килиана Мбаппе в штрафной.

Матч группового турнира ЧМ-2026 проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, США).

Мбаппе оказался на газоне в результате подката форварда сенегальцев Садьо Мане. После вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора Фагани не зафиксировал нарушение правил и указал на удар от ворот.