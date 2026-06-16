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16 июня, 23:29

Франция — Сенегал: судья Фагани не поставил пенальти в пользу Франции после вмешательства ВАР

Руслан Минаев

Главный судья матча между Францией и Сенегалом Алиреза Фагани не увидел фола после падения Килиана Мбаппе в штрафной.

Матч группового турнира ЧМ-2026 проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, США).

Мбаппе оказался на газоне в результате подката форварда сенегальцев Садьо Мане. После вмешательства ВАР и просмотра видеоповтора Фагани не зафиксировал нарушение правил и указал на удар от ворот.

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