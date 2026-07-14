Церемония закрытия ЧМ-2026 по футболу: кто выступит из звезд

В перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет концерт. Решающая игра турнира состоится на арене «Метлайф Стэдиум» в Ист-Ратерфорде в воскресенье, 19 июля.

Главными звездами шоу станут Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и k-pop-группа BTS. Также в концерте примут участие нигерийский исполнитель Burna Boy, записавший вместе с Шакирой официальный гимн турнира Dai Dai, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель, детский хор и группа Coldplay, лидер которой Крис Мартин стал куратором выступления.

Концерт пройдет в поддержку Глобального образовательного фонда ФИФА, который занимается расширением доступа детей к образованию и футболу по всему миру.

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