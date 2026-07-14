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Сегодня, 13:15

Плющенко-младший заявил, что Аргентину «тащат» на ЧМ: «Между Инфантино и Месси что-то есть»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Фигурист и футболист медиакоманды «Союз чемпионов» Александр Плющенко в колонке для «СЭ» высказался о судействе в матчах чемпионата мира по футболу с участием сборной Аргентины.

— Ненавижу, как играет Аргентина, просто противно. Очередную стадию прошли через какие-то разборки. Мое мнение: безусловно, Аргентину тащат. Очень спорный матч с Египтом, в котором могли и пенальти поставить, и фолы были, которые свистели в разные стороны. Были и другие моменты по ходу чемпионата. Понятно, их будут тащить — там играет Месси, у которого восемь «Золотых мячей», там много сильных футболистов и они чемпионы мира. И тащат, да. Мне кажется, мало кто может с этим поспорить. Я не знаю, дружат ли Инфантино и Месси, но все видели расстроенное лицо Инфантино, когда Египет вел 2:0, и как он потом обрадовался после гола Месси при 2:2. По-любому там что-то есть. Надеюсь, аргентинцев кто-то остановит. В их полуфинале болею за Англию — там Кейн, Джуд, это ребята, за которыми я много лет слежу.

Много споров вызвал момент с красной карточкой Эмболо. Симуляция в футболе — нормальное явление. Понятно, что оно наказуемо, — и правильно. Но сложно за это предъявлять. Ты проигрываешь, тебе надо как-то заработать пенальти, например. Иногда симулировать можно. Я бы даже сказал, не можно, а нужно. Себя я никогда к симуляциям не приучивал, но, если ударили по ногам, можно показать. Смотрел повторы ситуации с Эмболо — по мне, вторая желтая швейцарцу вообще несправедлива. Можно было просто продолжить игру, и все, — заявил Плющенко.

Александр Плющенко и&nbsp;Лионель Месси.«Аргентину тащат, между Инфантино и Месси по-любому что-то есть». Колонка Александра Плющенко

Ранее петиция с требованием отстранить Аргентину от чемпионата мира собрала несколько миллионов подписей.

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