Непомнящий верит в победу Франции в матче против Испании: «Они играют увереннее всех»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Франция — Испания в полуфинале чемпионата мира-2026.

«Французы играют увереннее всех. Намного надежнее, чем остальные команды. Я изначально выделял несколько сборных в числе фаворитов турнира. Франция и Испания были в моем списке. Но в этом матче дальше пройдут французы», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании пройдет во вторник, 14 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Давид Петросян