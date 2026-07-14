Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 10:00

Франция — Испания: почему полуфинал не покажут на «Матч ТВ» и где смотреть трансляцию

Франция и Испания сыграют в полуфинале ЧМ по футболу 14 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дизире Дуэ.
Фото Global Look Press

Сборные Франции и Испании сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 14 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Франция
Испания

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет первый полуфинал чемпионата мира 2026 года из-за особенностей распределения прав на трансляцию турнира. В это время в эфире «Матч ТВ» пройдет прямой эфир студии «Все на Матч!». Эксклюзивно в прямом эфире игру можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по платной подписке).

Матч Франция — Испания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями матча Франция — Испания можно в матч-центре «СЭ» и разделе чемпионата мира на нашем сайте.

Франция&nbsp;&mdash; Испания: онлайн-трансляция полуфинала чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.Франция — Испания: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ

Франция вышла в полуфинал после победы над Марокко со счетом 2:0. Испания в четвертьфинале обыграла Бельгию — 2:1.

История и статистика личных встреч пары Франция — Испания

Франция и Испания провели между собой 38 матчей. У Испании 18 побед, у Франции — 13, еще 7 встреч завершились вничью. Разница мячей — 71:44 в пользу испанцев.

На чемпионатах мира команды встречались один раз. В 1/8 финала ЧМ-2006 Франция победила Испанию со счетом 3:1. У испанцев отличился Давид Вилья с пенальти, у французов забили Франк Рибери, Патрик Виейра и Зинедин Зидан.

Последняя крупная встреча команд перед ЧМ-2026 прошла в полуфинале Евро-2024. Тогда Испания победила Францию со счетом 2:1. У французов забил Рандаль Коло Муани, у испанцев — Ламин Ямаль и Дани Ольмо.

Коэффициенты на матч Франция — Испания

Букмекеры считают Францию небольшим фаворитом полуфинала. Коэффициент на победу Франции в основное время — 2.35, на ничью — 3.20, на победу Испании — 3.20. В линии на проход дальше: Франция — 1.68, Испания — 2.20.

Чемпионат мира по&nbsp;футболу.Франция — Испания: основная информация о полуфинале ЧМ по футболу

Лучшие бомбардиры Франции и Испании на ЧМ-2026

К полуфиналу лучший бомбардир Франции на ЧМ-2026 — Килиан Мбаппе. У него 8 голов: 2 — с Сенегалом, 2 — с Ираком, 2 — со Швецией, 1 — с Парагваем и 1 — с Марокко. После четвертьфинала с Марокко Мбаппе возглавил гонку бомбардиров турнира.

У Испании лучший бомбардир перед полуфиналом — Микель Оярсабаль. Он забил 4 гола: 2 — Саудовской Аравии и 2 — Австрии. Микель Мерино забил победные мячи в матчах плей-офф с Португалией и Бельгией.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Сын Плющенко дал прогноз на полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания
Плющенко-младший заявил, что Аргентину «тащат» на ЧМ: «Между Инфантино и Месси что-то есть»
Непомнящий верит в победу Франции в матче против Испании: «Они играют увереннее всех»
«Аргентину тащат, между Инфантино и Месси по-любому что-то есть». Колонка Александра Плющенко
Холанн с енотом, принц с барабанами и толпы людей вокруг. Как встретили норвежцев дома после вылета с ЧМ
Флойд Мейвезер — Роналду после вылета с ЧМ-2026: «Ты навсегда изменил футбол»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Касильяс уверен, что сборная Испании выйдет в финал чемпионата мира-2026

Ямаль принял вызов и пообещал забить Франции в полуфинале ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости