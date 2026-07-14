Франция — Испания: почему полуфинал не покажут на «Матч ТВ» и где смотреть трансляцию
Сборные Франции и Испании сыграют в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2026 во вторник, 14 июля. Встреча пройдет на стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Арлингтоне (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет первый полуфинал чемпионата мира 2026 года из-за особенностей распределения прав на трансляцию турнира. В это время в эфире «Матч ТВ» пройдет прямой эфир студии «Все на Матч!». Эксклюзивно в прямом эфире игру можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по платной подписке).
Матч Франция — Испания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями матча Франция — Испания можно в матч-центре «СЭ» и разделе чемпионата мира на нашем сайте.
Франция вышла в полуфинал после победы над Марокко со счетом 2:0. Испания в четвертьфинале обыграла Бельгию — 2:1.
История и статистика личных встреч пары Франция — Испания
Франция и Испания провели между собой 38 матчей. У Испании 18 побед, у Франции — 13, еще 7 встреч завершились вничью. Разница мячей — 71:44 в пользу испанцев.
На чемпионатах мира команды встречались один раз. В 1/8 финала ЧМ-2006 Франция победила Испанию со счетом 3:1. У испанцев отличился Давид Вилья с пенальти, у французов забили Франк Рибери, Патрик Виейра и Зинедин Зидан.
Последняя крупная встреча команд перед ЧМ-2026 прошла в полуфинале Евро-2024. Тогда Испания победила Францию со счетом 2:1. У французов забил Рандаль Коло Муани, у испанцев — Ламин Ямаль и Дани Ольмо.
Коэффициенты на матч Франция — Испания
Букмекеры считают Францию небольшим фаворитом полуфинала. Коэффициент на победу Франции в основное время — 2.35, на ничью — 3.20, на победу Испании — 3.20. В линии на проход дальше: Франция — 1.68, Испания — 2.20.
Лучшие бомбардиры Франции и Испании на ЧМ-2026
К полуфиналу лучший бомбардир Франции на ЧМ-2026 — Килиан Мбаппе. У него 8 голов: 2 — с Сенегалом, 2 — с Ираком, 2 — со Швецией, 1 — с Парагваем и 1 — с Марокко. После четвертьфинала с Марокко Мбаппе возглавил гонку бомбардиров турнира.
У Испании лучший бомбардир перед полуфиналом — Микель Оярсабаль. Он забил 4 гола: 2 — Саудовской Аравии и 2 — Австрии. Микель Мерино забил победные мячи в матчах плей-офф с Португалией и Бельгией.