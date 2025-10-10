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10 октября 2025, 09:30

Франция — Азербайджан: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборные Франции и Азербайджана встретятся в отборе чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Франции и Азербайджана встретятся в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 10 октября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени.

Результат и ключевые события игры Франция — Азербайджан можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
10 октября 2025, 21:45. Парк де Пренс (Париж)
Франция
3:0
Азербайджан

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Сервис также проведет перекличку матчей, которая начнется в 21.00 мск.

Франции и Азербайджан в отборочном цикле ЧМ-2026 выступают в группе D с Исландией и Украиной. Французы набрали шесть очков в двух матчах, азербайджанцы — одно очко.

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