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10 октября 2025, 14:15

Казахстан — Лихтенштейн: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Казахстан примет Лихтенштейн в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Казахстан примет Лихтенштейн в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в пятницу, 10 октября. Игра пройдет на «Астана Арене» в Казахстане, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Результат и основные события игры Казахстан — Лихтенштейн можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.
10 октября 2025, 17:00. Астана Арена (Астана)
Казахстан
4:0
Лихтенштейн

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. В Казахстане игру также покажет канал Qazsport.

Первая встреча двух национальных команд в отборе ЧМ-2026 состоялась в марте и завершилась победой Казахстана со счетом 2:0. Помимо той игры, сборные провели еще четыре матча в отборочном цикле, не набрав в них очков.

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