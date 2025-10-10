Казахстан — Лихтенштейн: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Казахстан примет Лихтенштейн в матче отбора чемпионата мира
Казахстан примет Лихтенштейн в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе в пятницу, 10 октября. Игра пройдет на «Астана Арене» в Казахстане, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
Результат и основные события игры Казахстан — Лихтенштейн можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. В Казахстане игру также покажет канал Qazsport.
Первая встреча двух национальных команд в отборе ЧМ-2026 состоялась в марте и завершилась победой Казахстана со счетом 2:0. Помимо той игры, сборные провели еще четыре матча в отборочном цикле, не набрав в них очков.
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