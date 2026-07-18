Рэпер Дрейк поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины над Испанией в финале ЧМ-2026

Известный рэпер Дрейк поставил 1,5 миллиона долларов на победу Аргентины над Испанией в основное время в финале ЧМ-2026.

В случае, если аргентинцы выиграют у испанцев в основное время, музыкант получит более 5 миллионов долларов.

Дрейк известен тем, что его прогнозы часто не сбывались. В конце мая он поставил 1 миллион долларов на победу «Арсенала» в финале ЛЧ-2025/26. «Канониры» уступили «ПСЖ» (1:1, пенальти 3:4).

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет в воскресенье, 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск).