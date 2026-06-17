Нападающий сборной Англии Кейн стал рекордсменом чемпионатов мира по забитым пенальти

32-летний форвард сборной Англии Харри Кейн стал рекордсменом чемпионатов мира по забитым пенальти.

В ночь с 17 на 18 июня Англия встречается с Хорватией на групповом этапе ЧМ-2026. На 12-й минуте Кейн забил гол с пенальти. Он реализовал 11-метровый со второй попытки.

По данным Opta, Кейн стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых пенальти. Гол в ворота хорватов стал для него пятым с 11-метровой отметки.

Кейн стал вторым англичанином в истории, забившим на трех разных чемпионатах мира. До него это удавалось сделать только полузащитнику Дэвиду Бэкхему.

Англия и Хорватия играют на стадионе «AT&T» в Арлингтоне (США). «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.