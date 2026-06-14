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14 июня, 15:00

Германия — Кюрасао: где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира по футболу

Сборные Германии и Кюрасао встретятся на чемпионате мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Германии и Кюрасао встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в воскресенье, 14 июня. Игра пройдет на арене «ЭнЭрДжи Стдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

За основными событиями и результатом игры Германия — Кюрасао можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа E.
14 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Германия
7:1
Кюрасао

Команды выступают в группе Е, где также играют Кот-д'Ивуар и Эквадор.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
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Чемпионат мира по футболу 2026

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