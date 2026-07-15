The Athletic: ФИФА отложит дисциплинарные меры за критику судейства до окончания чемпионата мира

ФИФА намерена дождаться завершения чемпионата мира-2026, прежде чем принимать дисциплинарные меры в отношении игроков, тренеров и федераций, публично критиковавших судейство или саму организацию, сообщает The Athletic.

Отмечается, что ФИФА предпочла отложить разбирательства, чтобы не обострять обстановку. По данным источника, санкции будут зависеть от рапортов арбитров и других материалов, собранных ФИФА.

Дисциплинарный кодекс организации предусматривает минимум один матч дисквалификации за неспортивное поведение в отношении соперника или любого лица, не являющегося официальным лицом матча. Если же высказывания направлены непосредственно против арбитра, минимальное наказание возрастает до четырех матчей. При этом кодекс указывает, что подобные нарушения могут совершаться не только в послематчевых комментариях, но и за пределами поля — в том числе в социальных сетях.

Финал чемпионата мира 2026 года пройдет 19 июля в Нью-Джерси (США).

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