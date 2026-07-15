Мелу считает, что сборная Аргентины находится в привилегированном положении на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мелу прокомментировал лояльное судейство в отношении сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года.

«На мой взгляд, в большей степени это так и есть. Тот факт, что Месси не был удален в матче со сборной Алжира, уже ставит Аргентину в привилегированное положение. Кроме того, был отменен гол сборной Египта, а его, на мой взгляд, не следовало отменять. Я не умаляю заслуг сборной Аргентины. Команда, безусловно, заслужила выход в полуфинал. Но если бы так сыграл бразильский футболист, то его бы удалили, как и любого другого игрока», — приводит слова Мело Ole.