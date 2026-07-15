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Балогун о приостановлении дисквалификации: «Я был счастлив вернуться, но понял, что это вызовет споры»

Алина Савинова

Нападающий сборной США Фоларин Балогун рассказал, как отреагировал на решение дисциплинарного комитета ФИФА приостановить его дисквалификацию после удаления в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

25-летний футболист получил красную карточку за грубый контакт шипами в голеностоп боснийца Тарика Мухаремовича и должен был пропустить игру 1/8 финала против сборной Бельгии (1:4). Однако ФИФА приостановила дисквалификацию американского форварда с испытательным сроком на год. Президент США Дональд Трамп признался, что он звонил главе ФИФА Джанни Инфантино по поводу удаления Балогуна.

«Моя первая реакция — я был счастлив вернуться в команду. Но когда начал осмысливать, понял, что это вызовет много споров. Я почти видел нервозность у партнеров по команде. Чем ближе была игра, тем больше я старался сосредоточиться. Но было трудно: слишком много внешнего шума, а этого сложно избежать», — приводит Reuters слова Балогуна.

Футболист добавил, что отделить эмоции от работы перед матчем с Бельгией было непросто.

«Мы узнали об этом в командном автобусе. Все кричали и вопили. Это была довольно напряженная поездка на тренировку. Но мы все профессионалы, так что как только первоначальный шок от новости прошел, это не было чем-то запредельно сложным», — добавил он.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире приняли участие 48 команд.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

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